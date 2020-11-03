祥暉企業社變造照服員證照 桃市撤銷5人認證移送檢調

祥暉服務企業社遭踢爆清潔工用變造證照成為長照員，遭離職員工指控長時間工作還沒拿到加班費；市府社會局回應，近期得知該企業社疑似有變造結業證明書，立即展開查處，現已撤銷5人長照服務人員認證並移送檢調。

祥暉服務企業社登記地位於桃園市龍潭區一處普通民宅，社會局表示，服務企業社並非與社會局長照科所轄範圍，不過因祥暉在去年108年10月間代替20人申請照顧服務員認證，近期獲知有些結業證明書恐經過變造，才重新檢視之前的20份認證。

社會局指出，這20份認證，結業證明書中有些人與跟字號搭不起來，確實發現其中5人照服員訓練證明書有經過變造，涉及偽造文書，5人中有3人登錄於台北榮民總醫院新竹分院附設護理之家，另2人未登錄於長照機構。

目前社會局已撤銷5人長照服務人員認證，並已函請衛生福利部註銷上揭3人照顧服務員證明，另函知臺北榮民總醫院新竹分院附設護理之家，並移送檢調。

社會局長鄭貴華說，該企業社以變造結業證明書申請照服員認證，涉刑法第211條變造公文書及第214條明知為不實的事項，使公務員登載於職務上所掌公文書等，刻正辦理移送司法機關查辦。

鄭貴華也提醒民眾，不論是代辦單位或個人至本局辦理長照人員認證申請，需檢附符合資格訓練的證明文件正本與其影本（正本驗畢後發還）供核對，切勿將個人重要資料委託不明廠商代辦。