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新北消防員休假用餐遇昏倒客 即刻救援挽回一命

中央社 / 新北3日電

新北市消防員魏旭昇休假與家人到北市用餐，遇上同店客人昏迷倒地意外，在現場一片愕然時，魏旭昇即刻救援，還不忘找到自動體外心臟電擊去顫器（PAD），成功救回客人一命。

新北市政府消防局長黃德清常在臉書（Facebook）分享時事，稍早他更新貼文，模仿知名外送平台廣告口號表示「今天我想來點CPR（心肺復甦術）」，並搭配一段新店分隊消防員魏旭昇救人畫面，讚揚魏旭昇熱心，也呼籲民眾學會CPR並認識PAD，盼大家都能勇敢救。

已有18年消防員資歷的魏旭昇今天上午受訪時表情相當淡定地說，當時沒有想太多，就是趕快救人。

魏旭昇回憶，當天他與家人帶著2個孩子到台北市公館的一家餐廳用餐結束後，他從2樓下到1樓打算結帳時，發現有1名民眾昏倒在地上。

他說，眼見現場其他客人似乎都不知所措，而店家雖已通報警消，但距離實際到場馳援仍有段時間，他先把小孩安置好，立刻展開急救。

他一邊替昏迷的民眾壓胸，另一邊指揮現場人員趕緊尋找附近有沒有PAD，所幸很快找到；在眾人協助下，昏迷民眾總算撐到台北市警消馳援送醫，目前仍在加護病房救治中。

新北市消防局表示，魏旭昇平日就相當熱心公益，後續將頒獎予以表揚，另也與這名昏迷民眾的家屬相約，待病情穩定後，將視情況前往探視。

消防員 CPR

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