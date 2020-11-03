北市萬華區火警 一民眾無呼吸心跳

台北市萬華一處民宅8樓於上午發生火警，警消獲報後出動水箱車17輛、雲梯車2輛、特種車3輛與救護車5輛。一名年約80歲的男子被救出後已無呼吸心跳，送往台大醫院進行搶救。

【台北3日電】

台北市萬華區環河南路一段一處民宅今天上午發生火警，台北市消防局獲報後，立即派27車、74人到場救援，一名年約80歲老翁被救出時已無呼吸心跳，送台大醫院搶救中。

消防局上午11時24分獲報，指萬華區環河南路一段有處民宅8樓發生火警，現場疑有民眾受困，立即派水箱車17輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車5輛及74人前往灌救。

消防人員在現場救出一名8旬老翁，但他已無呼吸心跳，送往台大醫院搶救；目前現場火勢已獲得初步控制，消防人員正在逐層確認有無其他民眾受困。