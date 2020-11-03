北市大湖公園8旬婦落水 送醫搶救不治

台北市內湖區大湖公園今天上午有民眾落水，北市警消獲報後立即派員到場下艇救援，落水的89歲何姓老婦救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治，現場留有紙條，初判為久病所致。

北市警消今天上午9時52分獲報，指大湖公園九曲橋附近有名女性民眾落水，立即派員到場下艇搶救，經查落水者為89歲何婦，救起時已無呼吸心跳，急送三軍總醫院搶救後仍不治，由於事發現場留有小紙條，初判何婦應為長期患病所致。

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