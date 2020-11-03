老翁騎單車被嚇到心肌梗塞死亡？機車騎士挨告獲不起訴

北市一名黃姓機車騎士今年8月間騎車行經萬華區環河南路一段，遭一名騎單車的蔡姓老翁碰撞，而蔡翁竟當場昏迷倒地，送醫急救4天後不治。家屬認為蔡翁是被嚇到心肌梗塞發作，提告黃男涉過失致死。台北地檢署查出，蔡翁死因是心因性休克，屬自然死，與黃男無關，今不起訴。

檢方調查，今年8月16日上午，黃男（63歲）騎機車行經環河南路一段，看見右手邊有一名老翁騎著單車，身體搖搖欲墜，但他不以為意地繼續騎自己的，而蔡翁突然碰撞到黃男的車身，接著便倒地昏迷，整個人癱坐在座椅上。

黃男與路人見狀，趕緊打電話叫救護車。蔡翁於10點8分送至台大急診室，醫師使用葉克膜急救，8月20日宣告不治身亡。檢察官相驗，依診斷書認定急性心肌梗塞，導致心因性休克死亡，屬自然死。

家屬懷疑蔡翁是為黃男騎車經過「嚇到心肌梗塞」才會身亡，所以黃男涉有過失。外勤檢察官簽分偵字案偵辦，傳喚黃男到庭，他表示當時有看到蔡翁騎腳踏車時已經身體搖擺晃動，接著就自己跌倒在地上。