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網紅「罔腰」認了酒後失態 「希望民宿老闆原諒我！」
網紅「罔腰」和友人到台東綠島民宿度假，民宿業者昨天在「就是愛綠島」貼文，指整間房被搞得一塌糊塗，「素質真的不好說」，網友起底的是網紅「罔腰」，引發網友撻伐；「罔腰」不滿民宿沒通知就擅入屋內拍攝，在臉書發文反擊，民宿老闆則是公開監視器影片，雙方各執一詞，在網路引發熱議，稍早她發文道歉，也感謝民宿老闆願意原諒，讓她們續住。
「罔腰」原本在臉書發文反擊「出門玩就是要嗨，不然出門幹嘛，不是有知名度，喝酒開心玩，就要被放大檢視引」，被網友罵翻，她稍早在臉書發道歉文，認了一行人酒後失態，破壞民宿的擺設，也造成對方的困擾，希望能獲得民宿老闆的原諒，至於如果有擺設上的損失，則會全部賠償，也強調會記得這次教訓，給他們一個彌補的機會，而民宿老闆也同意他們續住，度過最後的2天假期。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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