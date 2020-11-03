影／彰化警車違規迴轉撞傷騎士 除吃罰單還要行政處分

彰化警分局民族路派出所一輛巡邏車昨晚8時45分許，在彰化市民生路與長壽街口的民生路派出所前，違規迴轉與由55歲莊姓外送員騎乘的機車發生擦撞，機車倒地後，莊小腿受到擦傷，由消防局救護車送往彰化基督教醫院治療，警方坦承駕巡邏車的警員違規，除開出600元到1800元罰款外，還將祭出行政處分，至少是一支申誡。

依監視錄影帶，駕駛巡邏車的警員欲到民生路派出所洽公，在停到長壽街後，發現停車不易，即迴轉穿過雙黃線欲停到對面的民生國小，沒想到才穿越雙黃線半個車身，即與沿長壽街由東往西駛來，由莊姓外送員騎乘的機車發生碰撞，機車卡在巡邏車左前輪後側，莊姓外送員小腿受到擦傷，警方隨即派員醫院探視。