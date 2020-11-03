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影／彰化警車違規迴轉撞傷騎士 除吃罰單還要行政處分

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警分局民族路派出所一輛巡邏車昨晚8時45分許，在彰化市民生路與長壽街口的民生路派出所前，違規迴轉與由55歲莊姓外送員騎乘的機車發生擦撞，機車倒地後，莊小腿受到擦傷，由消防局救護車送往彰化基督教醫院治療，警方坦承駕巡邏車的警員違規，除開出600元到1800元罰款外，還將祭出行政處分，至少是一支申誡。

依監視錄影帶，駕駛巡邏車的警員欲到民生路派出所洽公，在停到長壽街後，發現停車不易，即迴轉穿過雙黃線欲停到對面的民生國小，沒想到才穿越雙黃線半個車身，即與沿長壽街由東往西駛來，由莊姓外送員騎乘的機車發生碰撞，機車卡在巡邏車左前輪後側，莊姓外送員小腿受到擦傷，警方隨即派員醫院探視。

彰化警分局交通分隊受理後，兩方都沒有酒駕，但警員駕駛巡邏車違規迴轉明確，依道路交通管理處罰條例49條1項2款規定開出罰單，可處以600-1800元罰款，分局長婁自強表示，在查明肇事責任後，肇事警員也會做出行政處分。

彰化警分局民族路派出所一輛巡邏車昨晚在彰化市民生路與長壽街口的民生路派出所前，違規迴轉與由55歲莊姓外送員騎乘的機車發生擦撞，造成莊小腿受傷送醫。圖／彰化踢爆網提供
彰化警分局民族路派出所一輛巡邏車昨晚在彰化市民生路與長壽街口的民生路派出所前，違規迴轉與由55歲莊姓外送員騎乘的機車發生擦撞，造成莊小腿受傷送醫。圖／彰化踢爆網提供
彰化警分局民族路派出所一輛巡邏車昨晚在彰化市民生路與長壽街口的民生路派出所前，違規迴轉與由55歲莊姓外送員騎乘的機車發生擦撞，造成莊小腿受傷送醫。圖／彰化踢爆網提供
彰化警分局民族路派出所一輛巡邏車昨晚在彰化市民生路與長壽街口的民生路派出所前，違規迴轉與由55歲莊姓外送員騎乘的機車發生擦撞，造成莊小腿受傷送醫。圖／彰化踢爆網提供

外送員 罰單

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