女大生被擄殺敏感時刻 雲林女子失蹤3小時馬上找到

雲林縣1名年約30歲女子疑與家人發生爭吵，憤而離家搞失蹤，母親心急如焚跑到斗六警所報案，由於目前因台南外籍女大學生遭擄殺事件，沸沸揚揚舉國震驚，警方將婦幼與校園安全列為治安首重，警所獲報馬上展開搜尋，不到三小時馬上將失蹤女子尋回，母女相聚感恩警方神速找人。

雲林縣斗六分局重興派出所長陳勝雄及警員李培賓值班時，一名婦人急沖沖進來報案，指她女兒從前天凌晨出門就沒回家，擔心發生意外或有什麼想不開，希望幫忙找女兒。

警方得知其女兒因與家人口角而負氣外出，婦人大致描述其女兒衣著長相，年約三十歲，並說她常喜歡獨自一人到超商坐著滑手機的習慣。

所長陳勝雄立即依婦人之女的機車，調閱各路口行車軌跡，一路搜尋，發現前天凌晨2時許出現在林內鄉大同路與中央路口，前天上午9時許又出現在斗六市區，最後出現在斗六後火車站附近，所長馬上呼叫線上巡邏員警李培賓，到後火車站搜尋所有超商，終於在斗六市萬年路上的統一超商尋獲該婦人女兒，從追蹤到婦人女兒行踪後不到3小時，馬上找到失蹤女兒。