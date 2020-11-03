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女大生被擄殺敏感時刻 雲林女子失蹤3小時馬上找到

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣1名年約30歲女子疑與家人發生爭吵，憤而離家搞失蹤，母親心急如焚跑到斗六警所報案，由於目前因台南外籍女大學生遭擄殺事件，沸沸揚揚舉國震驚，警方將婦幼與校園安全列為治安首重，警所獲報馬上展開搜尋，不到三小時馬上將失蹤女子尋回，母女相聚感恩警方神速找人。

雲林縣斗六分局重興派出所長陳勝雄及警員李培賓值班時，一名婦人急沖沖進來報案，指她女兒從前天凌晨出門就沒回家，擔心發生意外或有什麼想不開，希望幫忙找女兒。

警方得知其女兒因與家人口角而負氣外出，婦人大致描述其女兒衣著長相，年約三十歲，並說她常喜歡獨自一人到超商坐著滑手機的習慣。

所長陳勝雄立即依婦人之女的機車，調閱各路口行車軌跡，一路搜尋，發現前天凌晨2時許出現在林內鄉大同路與中央路口，前天上午9時許又出現在斗六市區，最後出現在斗六後火車站附近，所長馬上呼叫線上巡邏員警李培賓，到後火車站搜尋所有超商，終於在斗六市萬年路上的統一超商尋獲該婦人女兒，從追蹤到婦人女兒行踪後不到3小時，馬上找到失蹤女兒。

警方通知婦人，婦人喜極而泣趕到超商把女兒帶回家，並感謝警方幫助讓她快速找回女兒。

斗六警方接獲報案不到三小時馬上在一家超商找到正在滑手機的失蹤女子。圖／斗六分局提供
斗六警方接獲報案不到三小時馬上在一家超商找到正在滑手機的失蹤女子。圖／斗六分局提供

斗六 超商

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