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縱容狗追吠人車影響安全 法官裁罰6000元
苗栗縣大湖鄉何姓男子飼養2隻高加索及米克斯混高加索犬，8月20日上午10時點50分吠叫、驚嚇鄰居及往來人車，影響鄰居及往來通行人車安全，警方訪查依社會秩序維護法移送，苗栗地方法院最近裁罰6000元。
裁定書指出，何男違反社會秩序維護法規定畜養危險動物，影響鄰居安全及出入有人所在的道路，審酌何男未以有效方式圈綁其所飼養之犬隻限制活動範圍，或以嘴套阻止上開犬隻吠叫，仍將2隻狗飼養在道路旁，縱容在鄰居或往來通行之人車經過時，得以掙脫狗繩追逐或撲向經過人車，嚴重驚嚇影響鄰居安全及往來通行人車安全，所為實有不當。
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