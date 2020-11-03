慘烈！國3南下寶山交流道5車連環撞 1女遭大車前後夾亡

國道3號寶山交流道南下路段，今天上午8時許發生5車連環追撞事故，現場大車堆疊衝撞甚至衝下邊坡，其中1輛銀色自小客車不幸遭到前後大車夾擊，車上女駕駛當場不幸身亡，另有3人輕重傷，已緊急送醫急救，警方正在排除事故現場。

【新竹縣3日電】

國道3號南下99公里處寶山交流道今天發生至少3車追撞車禍，造成1人死亡，還有3名傷患送醫搶救。

新竹縣政府消防局接獲民眾報案，指在國道3號南下99公里處有追撞車禍，消防局派出6車14人前往救援，現場小貨車、轎車、大貨車車體損壞嚴重。

消防局指出，轎車夾在小貨車與大貨車中間，轎車遭擠壓變形，消防人員將轎車內1名女性民眾救出，但她已無生命徵象，至於轎車上是否有其他傷者，仍在搶救中。

警消表示，另外已將小貨車與大貨車的3名傷者送醫急救。