影／綠島民宿被搞一塌糊塗 網紅「罔腰」遭起底挨轟

台東綠島民宿業者昨天在臉書社團「就是愛綠島」貼文，近日綠島受到天候影響，交通暫時封閉，沒想到接到某組旅客，「素質真的不好說」，整間房被搞得一塌糊塗，「身為公眾人物行為卻是如此，有什麼不滿意難道不能溝通嗎？」網友肉搜竟發現該組旅客是網紅「罔腰」與她的男伴和友人，氣炸跑到IG和臉書灌爆留言。

台東綠島民宿業者在臉書社團「就是愛綠島」貼文，整間房被搞得一塌糊塗，網友肉搜發現該組旅客是網紅「罔腰」（左）與她的友人。圖／「罔腰」IG

民宿業者說，疑似是旅客對民宿有意見，但沒有進行溝通，而是直接破壞場地，將每個地方弄亂洩憤，看這個結果發現是人本身的問題，「每個民宿都是管家經營者用心的結晶，真的不應該這樣不被尊重不禮貌吧！身為民宿及店家的大家，應該更懂此刻我們的心疼」。

消息傳開後，網友依據民宿老闆張貼的資料搜尋，發現入住該家民宿惡意破壞的房客，竟是網紅「罔腰」和她的朋友，「罔腰」等人的IG立刻被灌爆；罔腰的男伴發文譴責該家民宿「圖文不府（符）」，當地相當無聊，還要被困3天，「這種房型這種價位，我也是笑笑的」，網友感到氣憤，在貼文下方洗版。

「罔腰」則在臉書回應，「想知道四人雅房在哪裡，真的只有兩間雙人四間膠囊，重點誰包棟喝酒都會很嗨，我不信你們喝酒後會很保持乾淨，重點我們結束後，還沒上新聞前，已經把民宿整理完，我們還包兩天，重點來嘍，我們出去喝酒，民宿人員還跑進民宿拍攝，東西不見誰負責⋯，出門玩就是要嗨，不然出門幹嘛，不是有知名度，喝酒開心玩，就要被放大檢視引」。