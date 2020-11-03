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醫院醫事人員執勤沒戴口罩 高市衛生局開出首件罰單

聯合報 / 記者徐如宜／連線即時報導

高雄市衛生局11月2日在一間醫院查獲醫事人員在執行職務時，未依公告正確佩戴口罩，依傳染病防治法處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，這是高雄市9月24日公告進入醫療機構、住宿式長照機構以及大眾運輸內務必全程佩戴口罩後。開出的第一張罰單。

因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情，高雄市政府公告從109年9月24日起進入醫療機構、住宿式長照機構以及大眾運輸內，包括捷運、輕軌、公車、客運、渡輪、計程車等和大眾運輸場站，務必全程佩戴口罩。衛生局也針對這些場所展開稽查，昨天查獲高市一所醫院醫事人員在執行職務時，未依公告正確佩戴口罩，所以依傳染病防治法第37條第1項第6款，並依同法第70條，處新台幣3千元以上，1萬5千元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，目前國際疫情仍處嚴峻，為了讓民眾提高自我防護警覺，請配合政府防疫措施，進入這些場域務必正確佩戴口罩，確保自身及他人安全。也請相關場域管理人務必強化宣導及設立管理機制，在入口處、明顯處張貼宣導海報，並不定時以廣播或電子跑馬等方式宣導，提醒入內民眾正確佩戴口罩。民眾進入人潮擁擠及密閉場所，一定要落實防疫新生活運動，佩戴口罩、勤洗手、遵守呼吸道衛生與咳嗽禮節。

高雄市衛生局宣導出入醫療機構務必戴口罩。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局宣導出入醫療機構務必戴口罩。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局11月2日在一間醫院查獲醫事人員在執行職務時，未依公告正確佩戴口罩，依傳染病防治法處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局11月2日在一間醫院查獲醫事人員在執行職務時，未依公告正確佩戴口罩，依傳染病防治法處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。圖／高雄市衛生局提供

口罩 衛生局 高雄市

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