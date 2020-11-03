醫院醫事人員執勤沒戴口罩 高市衛生局開出首件罰單

高雄市衛生局11月2日在一間醫院查獲醫事人員在執行職務時，未依公告正確佩戴口罩，依傳染病防治法處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，這是高雄市9月24日公告進入醫療機構、住宿式長照機構以及大眾運輸內務必全程佩戴口罩後。開出的第一張罰單。

因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情，高雄市政府公告從109年9月24日起進入醫療機構、住宿式長照機構以及大眾運輸內，包括捷運、輕軌、公車、客運、渡輪、計程車等和大眾運輸場站，務必全程佩戴口罩。衛生局也針對這些場所展開稽查，昨天查獲高市一所醫院醫事人員在執行職務時，未依公告正確佩戴口罩，所以依傳染病防治法第37條第1項第6款，並依同法第70條，處新台幣3千元以上，1萬5千元以下罰鍰。