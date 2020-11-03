影／輕熟女開BMW疑闖紅燈 撞左轉車遇警自嘲：有經驗

台中市李姓女子昨晚駕駛BMW休旅車行經南屯區文心路時，疑闖紅燈，直接撞上左轉燈亮、駕駛馬自達雙門跑車的黃姓男子，造成兩名駕駛受傷，經查二人都無酒精濃度，李女面對警方詢問時，還自嘲「有經驗」，警方初步調查，李女違反號誌闖紅燈才會釀禍，肇事原因由交大事故組分析研判後，確認違規行為屬實，將依法告發。

據查，黃姓男子（22歲）在昨天晚間10時許，駕駛馬自達雙門跑車沿南屯區文心路時，欲左轉向上南路，當時行駛在文心路對向車上、駕駛BMW休旅車的李姓女子（36歲）疑闖紅燈，直接撞上黃車，雙方碰撞後，還波及路旁的水泥車阻，兩車都有程度不等的損傷，李女雙手擦挫傷、黃腰部受傷。

台中市第四警分局交通分隊獲報到場，對二人施以酒測，二人都無酒精濃度。黃稱，當時他是左轉燈亮，才左轉，但一轉彎就被撞上。李女辯稱，當時她是直行，左轉車的速度很快，她反應不及，才會撞上，還自嘲「沒嚇到、有經驗」。