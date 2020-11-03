台中男子半夜開民宅窗戶偷拍 住戶嚇壞警追查

台中市沙鹿區有民宅住戶發現，一名年輕男子半夜偷開民宅窗戶，對屋內偷拍，屋主追出，偷拍男已逃離，清水警分局獲知訊息，已主動調查，鎖定對象追查中。

台中市清水警分局表示，看到屋主將監視器畫面po地方社團臉書，主動找屋主詢問，屋主不報案，警方主動調查，由民眾提供的影像已掌握犯嫌相關特徵，目前已擴大調閱路口監視器，等通知犯嫌到案後，再釐清案情及動機，除依相關規定辦理外，並約制其行為，警方呼籲勿心存僥倖隨意窺視別人住家隱私，以免觸法。

屋主的女兒在臉書說，前天凌晨4點多，她看到一名男子拿相機偷拍她家屋內，打開窗戶，還想開後門，她提醒大家，門窗一定要關緊，也說，如果偷拍男也在這個臉書社團，請注意自己言行，不要再當小偷和變態。

這篇貼文昨晚有多位女大學生轉貼互相提醒，尤其在南部有女大學生被擄殺死案後，女學生們更擔心。