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北上旅遊37周屏東孕婦落紅 基警車開道急送醫產女
住在屏東懷孕37周的鄭姓女子到基隆旅遊，如廁時發現落紅。因為人生地不熟，家人向警方求助，由警車開道護送到衛福部基隆醫院急診室，2小時後順利產女，迎接健康寶寶報到。
基隆醫院說，鄭姓女子和先生、友人相約北上旅遊，上周末在基隆用完午餐，準備啟程前往下一站時，鄭女如廁所發現已落紅，在人生地不熟的狀況下，急向警方尋求協助，由警車協助開道，迅速抵達基隆醫院急診室，產下健康女寶寶。
基隆醫院院長林慶豐和秘書林玉雯、婦產科主任陳致宇、兒科主任謝王虎、護理科主任姚文真、護理長陳娥媚一同到病房關懷這名特殊的產婦及新生兒，致贈禮品表達祝賀之意。
鄭女的丈夫說，謝謝醫院及員警協助，才能在這麼緊急的狀況下，讓子順利抵達醫院平安生產，迎接可愛的寶貝女兒出世。鄭女說，這是她生產的第一胎，感謝醫師及護理人員細心照顧，貼心哺育母奶指導及產後護理，讓她安心不少。
林慶豐說，很榮幸遠在台灣尾的屏東產婦，能與台灣頭的基隆有這樣的緣分，鄭小姐與寶寶即將出院返家，車程遙遠，提醒家人務必注意行車安全，也祝福這對新手爸媽幸福久久，寶寶平安健康長大。
當天協助接生的婦產科主任陳致宇表示，鄭女有隨身攜帶孕婦健康手冊的習慣，有助醫護人員迅速掌握媽媽與胎兒的狀況，提醒其他孕婦，尤其是屬於高風險妊娠的媽媽，周數越大或接近預產期時，儘量避免過勞或是出遠門，務必要多加注意自己身體狀況及寶寶的胎動。遇到身體不適不用過於驚慌，可盡速攜帶孕婦健康手冊到院就醫診治。
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