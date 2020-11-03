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影／洗好澡卻見惡火吞自宅 南投女屋主裸身驚逃

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣中寮鄉龍南路一處鐵皮屋民宅昨深夜11時許發生火警，因室內以簡易木板隔間，堆放大量衣物、棉被及電器等易燃物，火勢一發不可收拾，消防局因此調派大量人車馳援，耗費約1小時灌救撲滅，幸無人傷亡，起火原因待調查釐清。

南投縣消防局指出，昨天深夜11時17分獲報，中寮龍南路發生民宅火警，起火點雖非連棟住宅，但周邊還有其他住家，且火勢延燒迅速，當下隨即調派中興、爽文、名間、中寮、碧興、南投、雙冬、草屯等分隊及第一大隊消防人車馳援。

「才洗好澡，衣服都還沒穿就發現失火了。」66歲曾姓女屋主說，當時將近晚上11時，洗好澡才從浴室出來，聞到燒焦味，一看火已經燒上屋頂，還來不及穿衣服就逃了出來，還好屋外有晾衣服，也才急忙穿上，根本搞不清楚怎麼起火的。

她也提到，因為住家是鐵皮屋，裡面以木頭隔間，還有隔成半層樓，堆放大量衣物，還有從日本運來的棉被，以及微波爐、冰箱等大小家電，幾乎都是易燃物，所以一下就燒起來了，財損也不知道該怎麼估。

南投縣消防局則表示，消防人員抵達後確認周邊水線不足，因起火民宅為鐵皮屋，且堆放大量易燃物，悶燒嚴重，緊急調派鄰近分隊水箱車，經全力灌救，約在今天凌晨0時23分撲滅，詳細財損、起火點及原因仍待火場鑑識小組調查釐清。

南投縣中寮鄉龍南路一處鐵皮屋民宅昨深夜11時許發生火警，女屋主及時逃生，無人傷亡。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉龍南路一處鐵皮屋民宅昨深夜11時許發生火警，女屋主及時逃生，無人傷亡。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉龍南路一處鐵皮屋民宅昨深夜11時許發生火警，無人傷亡。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉龍南路一處鐵皮屋民宅昨深夜11時許發生火警，無人傷亡。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉龍南路一處鐵皮屋民宅昨深夜11時許發生火警。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉龍南路一處鐵皮屋民宅昨深夜11時許發生火警。記者賴香珊／攝影

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