聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／洗好澡卻見惡火吞自宅 南投女屋主裸身驚逃
南投縣中寮鄉龍南路一處鐵皮屋民宅昨深夜11時許發生火警，因室內以簡易木板隔間，堆放大量衣物、棉被及電器等易燃物，火勢一發不可收拾，消防局因此調派大量人車馳援，耗費約1小時灌救撲滅，幸無人傷亡，起火原因待調查釐清。
南投縣消防局指出，昨天深夜11時17分獲報，中寮龍南路發生民宅火警，起火點雖非連棟住宅，但周邊還有其他住家，且火勢延燒迅速，當下隨即調派中興、爽文、名間、中寮、碧興、南投、雙冬、草屯等分隊及第一大隊消防人車馳援。
「才洗好澡，衣服都還沒穿就發現失火了。」66歲曾姓女屋主說，當時將近晚上11時，洗好澡才從浴室出來，聞到燒焦味，一看火已經燒上屋頂，還來不及穿衣服就逃了出來，還好屋外有晾衣服，也才急忙穿上，根本搞不清楚怎麼起火的。
她也提到，因為住家是鐵皮屋，裡面以木頭隔間，還有隔成半層樓，堆放大量衣物，還有從日本運來的棉被，以及微波爐、冰箱等大小家電，幾乎都是易燃物，所以一下就燒起來了，財損也不知道該怎麼估。
南投縣消防局則表示，消防人員抵達後確認周邊水線不足，因起火民宅為鐵皮屋，且堆放大量易燃物，悶燒嚴重，緊急調派鄰近分隊水箱車，經全力灌救，約在今天凌晨0時23分撲滅，詳細財損、起火點及原因仍待火場鑑識小組調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言