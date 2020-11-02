上網亂傳「有騎士擄童」 北市男遭法辦

台北市一名周姓男子今天下午4時許在臉書上貼文，指稱萬華區發生擄童事件，警方獲報後不敢大意，循線追查之下，卻發現並無此事，周男僅是以訛傳訛，就引發民眾恐慌；警方事後確定擄童是虛驚一場，但因周男散布謠言、妨害公眾安寧，詢後依社會秩序維護法偵辦。

警方調查，周男在臉書專頁「我是萬華人」中貼文，稱「聽說萬大路187巷雙和市場附近出現騎士強擄小孩」，瞬間引發社團成員高度關注；警方獲報後，清查110報案系統及轄區派出所，皆顯示從未接獲相關報案，進一步查訪附近住戶、里長、攤商，調閱周遭監視器，也未發現有類似擄童事件發生。

警方循線追查下，在下午6時許找到發文的周姓男子，他坦承在網路上貼文，但其實並未目擊事件發生，只是聽母親轉述而已，但警方向周母查證時，她則表示自己從未說過有擄童事件發生。

警方判斷從頭到尾都是周男以訛傳訛，並未發生騎士擄童事件，雖確定是虛驚一場，周男事後也立刻將該則貼文刪除，但因其散布謠言已妨害公眾安寧，警詢後將其依社會秩序維護法偵辦。