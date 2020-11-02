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身家破億女歌手帳戶突冒100萬 抱現金奔警局報案
女藝人王宥忻，上個月底接獲華南銀行電話，稱有人匯款100萬元至帳戶，誤以為是詐騙電話不理會，不料，清查帳戶金額確實從天上掉下來100萬元，今天晚上7點，王宥忻與匯款人郭先生，相約在北投警分局長安派出所，交付100萬元，物歸原主。
有財富女神稱號，身家破億元的女歌手王宥忻，數個月前因在北投豪宅飼養草泥馬，引發話題。不料財富女神真的遇上天上掉下現金，經確認後是匯錯款，隨即領錢歸還。
華南銀行在10月30中午12時許，致電王宥忻，告知帳戶有不明人士匯款100萬元，但王以為是詐騙電話，隨即掛斷，事後查看帳戶，才發現確有100萬元入帳，隨即聯繫銀行、警方。
今天上午王宥忻抱著100萬現金至警局報案，經長安所警員徐世祥去電匯款人郭先生，約定今晚在派出所面交款項，警方先行駕駛巡邏車護送王宥忻返家。
警方指出，100萬元匯款人是郭先生，因雙方曾有業務往來，郭先生設定王宥忻的銀行帳戶為約定帳戶，上個月因操作錯誤，不小心匯款100萬元。今晚7時雙方再至派出所面交，當場清點100萬元，物歸原主。
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