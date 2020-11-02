影／台中砂石車右轉未禮讓 輾過單車女雙腿骨折

台中市西屯區櫻花路、櫻城ㄧ街在今天下午發生一起砂石車輾過一名女單車騎士的交通事故，疑砂石車右轉未禮讓才會釀禍，女子在警、消到場時，雙腿有遭砂石車輾過，多處骨折的狀況，幸好送醫急救無生命危險，目前正住院治療中，貨車司機無酒駕，全案暫依過失傷害罪偵辦。

據查，吳姓男子（54歲）在今天下午4時許，駕駛砂石車沿西屯區櫻花路快車道行駛，欲右轉櫻城ㄧ街，吳左轉時疑未禮讓行駛在同方向、騎單車的余姓女子（45歲），直接撞上余女後，輾過余女的雙腿，警、消獲報到場時，余女意識不清，雙腿有骨折的狀況，經送往中港澄清醫院治療。