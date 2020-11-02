快訊

前五燈獎主持人進軍直銷 當上總經理曝驚人收入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中砂石車右轉未禮讓 輾過單車女雙腿骨折

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區櫻花路、櫻城ㄧ街在今天下午發生一起砂石車輾過一名女單車騎士的交通事故，疑砂石車右轉未禮讓才會釀禍，女子在警、消到場時，雙腿有遭砂石車輾過，多處骨折的狀況，幸好送醫急救無生命危險，目前正住院治療中，貨車司機無酒駕，全案暫依過失傷害罪偵辦。

據查，吳姓男子（54歲）在今天下午4時許，駕駛砂石車沿西屯區櫻花路快車道行駛，欲右轉櫻城ㄧ街，吳左轉時疑未禮讓行駛在同方向、騎單車的余姓女子（45歲），直接撞上余女後，輾過余女的雙腿，警、消獲報到場時，余女意識不清，雙腿有骨折的狀況，經送往中港澄清醫院治療。

台中市第六警分局交通分隊調查，吳姓男子沒有酒駕，辯稱沒有看到余女才會釀禍，全案初判肇因為轉彎車未依規定乳讓直行車，全案暫時依過失傷害罪偵辦。

台中市吳姓男子今天下午4時許，開砂石車行經西屯區櫻花路、櫻城ㄧ街，右轉時未禮讓騎單車的余姓女子，吳車輾過余女的大腿。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子今天下午4時許，開砂石車行經西屯區櫻花路、櫻城ㄧ街，右轉時未禮讓騎單車的余姓女子，吳車輾過余女的大腿。記者陳宏睿／翻攝

砂石 單車 傷害罪

相關新聞

天上掉下來1百萬 女藝人帳戶多百萬元領出報案歸還

女藝人王宥忻，上個月底接獲華南銀行電話，稱有人匯款100萬元至帳戶，誤以為是詐騙電話不理會，不料，清查帳戶金額確實從天上...

影／台中砂石車右轉未禮讓 輾過單車女雙腿骨折

台中市西屯區櫻花路、櫻城ㄧ街在今天下午發生一起砂石車輾過一名女單車騎士的交通事故，疑砂石車右轉未禮讓才會釀禍，女子在警、...

土城加油站瓦斯外洩案 新北市政府重罰30萬

聯華土城交流道加油加氣站今日下午發生瓦斯外洩，警消封鎖周邊500公尺範圍，派出20車57人防護，花了一個多小時才修復並恢...

影／驚悚！霧峰山區砂石車故障 司機邊坡修車遇死劫

台中市霧峰區朝陽科技大學後山有一處私有地管線埋設工程今天下午約3時，傳出砂石車失控滑落約3公尺邊坡，55歲林姓砂石車駕駛...

男墜樓砸中機車！女騎士僅擦傷直呼在天爸媽保佑

新莊區中華路二段某公寓今天上午8時許發生墜樓事件，男子從高處墜樓砸中機車，重傷送醫，騎機車的李女幸運僅受擦傷，事後哽咽直...

影／驚悚！台中男修車慘遇砂石車滑動 困車輪被救出

台中市霧峰朝陽科大後山一處管線埋設工程下午傳出一輛砂石車失控跌落邊坡，一名男子受困。台中市消防局獲報後，在3時19分到場...

影／老翁騎車撞隔音牆倒地 情侶撐傘遮陽網讚超有愛

宜蘭市東港路橋今天中午發生一起自撞護欄交通事故，吳姓老翁撞擊後倒地不起，路橋上往來車流車當多，一對情侶剛好騎車經過，見狀...

成大電機博士五年級生輕生亡 疑學業工作雙重壓力

台南市永康警分局大灣派出所10月30日晚獲報，有男子以童軍繩綁住橋梁路燈基座，懸吊橋下，消防員到場人已無呼吸心跳，警方依...

桃園市復興區羅浮住宅火警 燒毀一棟鐵皮屋

桃園市羅浮里今天下午發生住宅火警，消防局1點42分接獲報案，隨即調派第四大隊復興分隊趕往搶救，2點38分撲滅火勢，

中油加氣站瓦斯外洩！ 新北消防向白煙射水排除狀況

新北市土城區大安路的中油瓦斯加氣站，今天下午2時更換瓦斯液壓器開關時發生故障，大量瓦斯洩漏，經消防人員灑水戒備和搶救，狀...

影／女子捷運站內昏厥 休假派出所員警CPR救回一命

台北市士林警分局社子派出所員警陳建中，日前深夜在捷運台電大樓站內，發現鍾姓女子突然昏厥倒地，失去呼吸心跳，忍著自身膝蓋疼...

中油瓦斯加氣站氣體外洩 土城大安路雙向封閉300公尺

新北市土城區大安路的中油瓦斯加氣站，今天下午在更換瓦斯液壓器開關時發生故障，導致瓦斯洩漏；加油站目前已疏散員工，消防人員...

熱門新聞

案發路以前連蟑螂都看不到 長榮女大生嘆：用一條人命才照亮

影／長榮女大生遇害…馬來西亞雙親抵台 生母「沿路痛哭」

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

影／路燈不亮他要巿長下台 黃偉哲：檢視治安死角不會推諉

秀姑巒溪沙洲驚現遺體 9天未報警疑遭狗啃手腳頭髮全無

影／女大生母摀臉喊「我不要這樣子」 認屍哭聲穿門板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。