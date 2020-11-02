聽新聞
test
0:00 / 0:00
土城加油站瓦斯外洩案 新北市政府重罰30萬
聯華土城交流道加油加氣站今日下午發生瓦斯外洩，警消封鎖周邊500公尺範圍，派出20車57人防護，花了一個多小時才修復並恢復通車；勞動部職業安全衛生署已開立停工通知；新北市經發局也依石油管理法裁處業者新臺幣30萬元罰鍰並要求立即改善，並限1週內提出檢討報告。
位於大安路聯華土城交流道加油加氣站今日下午2時30分發生瓦斯外洩，下午3時30分修復完畢，4時恢復通車，影響周邊交通達一個半小時，居民人心惶惶。
經發局表示，業者是因電子液位器故障更換電子板，卻未落實關斷球型供氣閥，材導致氣體洩漏，雖事後修復也無人傷亡，但為顧及民眾生命財產安全，勞動部職業安全衛生署已開立停工通知，待該公司後續提出復工計畫獲准才可繼續營業。
經發局指出，該站進行更換設備施工不慎造成氣體洩漏，嚴重影響公共安全，已違反經營管理之規定，依據石油管理法第47條第1項第3款，依法裁處業者新臺幣30萬元罰鍰並要求立即改善，同時限1週內提出檢討報告。
經發局補充說明，為避免類似情形再次發生，將加強全市5家加氣站安全查核，要求所有加氣站業者落實操作流程，維護本市公共安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言