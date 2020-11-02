土城加油站瓦斯外洩案 新北市政府重罰30萬

聯華土城交流道加油加氣站今日下午發生瓦斯外洩，警消封鎖周邊500公尺範圍，派出20車57人防護，花了一個多小時才修復並恢復通車；勞動部職業安全衛生署已開立停工通知；新北市經發局也依石油管理法裁處業者新臺幣30萬元罰鍰並要求立即改善，並限1週內提出檢討報告。

位於大安路聯華土城交流道加油加氣站今日下午2時30分發生瓦斯外洩，下午3時30分修復完畢，4時恢復通車，影響周邊交通達一個半小時，居民人心惶惶。

經發局表示，業者是因電子液位器故障更換電子板，卻未落實關斷球型供氣閥，材導致氣體洩漏，雖事後修復也無人傷亡，但為顧及民眾生命財產安全，勞動部職業安全衛生署已開立停工通知，待該公司後續提出復工計畫獲准才可繼續營業。

經發局指出，該站進行更換設備施工不慎造成氣體洩漏，嚴重影響公共安全，已違反經營管理之規定，依據石油管理法第47條第1項第3款，依法裁處業者新臺幣30萬元罰鍰並要求立即改善，同時限1週內提出檢討報告。