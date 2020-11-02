中市梨山分隊新廳舍啟用 提升和平救災能量

台中市消防局第二大隊梨山分隊廳舍啟用近40年，歷經地震、颱風等天災，建物嚴重受損，市府與中央合力挹注近7千萬元遷建廳舍，今日落成啟用，市長盧秀燕出席揭牌，盼新廳舍完成後，進一步提升和平區的救災效能。

盧秀燕表示，山區運輸器材不易，且受限於國家公園土地規畫跟審查標準，要在梨山地區興建廳舍比平地困難得多，梨山消防分隊新廳舍歷經3個市長、3位消防局長，2014年開始規畫並於設計完後興建，終於讓梨山分隊在今天有一個「新家」，讓消防同仁、志工工作之餘能休息、進修。

盧秀燕提到，中央自去年10月宣布山林解禁政策，加上今年受疫情影響，登山人數大增，山難狀況也層出不窮。截至今年10月8日，梨山分隊已執行山域救援任務26次，共動員185人次，成功救援26人，感謝消防同仁的努力付出。

內政部消防署副署長蕭煥章說，中央致力完善各縣市消防設備，目前台中除梨山分隊已完成拆除重建工程，太平分隊也在進行耐震補強，且除廳舍外，中央也編列超過8千萬元經費，協助台中汰換老舊救護車輛，未來將持續挹注經費補助各縣市資源，盼透過中央地方共同努力，提升消防戰力及同仁執勤安全。

消防局指出，梨山分隊新廳舍針對消防救災特殊需求及空間機能做完善規畫設計，除提供現代化、多元化的消防隊使用及訓練空間，外觀設計更以山巒造形意象，以鋼構包覆建築物，代表救災救護的能量深植梨山。