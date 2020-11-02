影／驚悚！霧峰山區砂石車故障 司機邊坡修車遇死劫

台中市霧峰區朝陽科技大學後山有一處私有地管線埋設工程今天下午約3時，傳出砂石車失控滑落約3公尺邊坡，55歲林姓砂石車駕駛當時因車輛故障，正蹲在砂車石車頭處檢查車輛時，整個人被捲進車頭與車輪間隙受困，台中市消防局獲報後，加派特搜分隊支援，工地調派大型吊車將砂石車抬高，協助將林姓駕駛脫困，並送醫急救。林姓駕駛經送醫後，仍因傷重不治。

警方調查，該處為私人土地，由地主雇工整地，目前已連繫家屬，並報請檢察官相驗釐清死因。

台中市消防局說明，今天下午3時8分有民眾報案，位於霧峰區朝陽科大後山吉峰東路有一輛砂石車失控跌落邊坡，疑似有人受困，請求協助救援，消防局立即派遣霧峰、仁化分隊，出動消防車1輛，救護車1輛，消防人員共7人，由分隊長楊昌俯帶隊前往搶救。

霧峰消防分隊在下午3時22分到場發現，男子受困在砂石車的車頭與車輪中間，傷者意識不清，經請求加派特搜分隊支援，消防局立即加派國光特搜分隊前往，隨著時間一分一秒過去，受困男子在下午3時40分已無呼吸心跳，工地調派大型的吊車在下午4時9分到場加入救援行列，協助抬高砂石車的車頭，傷者在下午4時24分脫困，緊急送醫。