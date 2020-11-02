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台中砂石車工地作業不慎滑落邊坡 駕駛送醫不治
台中市一輛砂石車今天在霧峰區一處工地作業時，車輛不慎滑落邊坡，駕駛卡在車頭與車輪間，消防局獲報到場將男子救出送醫，但急救後仍傷重不治，意外原因相關單位正調查中。
台中市消防局表示，下午3時8分接獲報案指出，霧峰區吉峰東路旁現場施工，有一輛砂石車失控滑落邊坡，疑似有人受困，派遣霧峰、仁化及國光等分隊，出動消防車5輛、救護車1輛，及消防人員共18人前往搶救。
消防人員表示，到場時發現一輛砂石車滑落邊坡，駕駛受困於車頭與車輪中間，傷者意識不清，經吊車將車輛吊起，將年約55歲的男性傷者救出，但男子呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送往亞洲大學附屬醫院救治。
亞大醫院急診醫學科主治醫師陳昱峰表示，患者到院時胸部變形、眼睛瞳孔放大，對光線沒反應、心臟也沒有跳動，經插管急救後傷重不治。詳細意外原因，相關單位正調查中。
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