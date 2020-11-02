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影／驚悚！台中男修車慘遇砂石車滑動 困車輪被救出

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰朝陽科大後山一處管線埋設工程下午傳出一輛砂石車失控跌落邊坡，一名男子受困。台中市消防局獲報後，在3時19分到場，發現一名男子卡在砂石車的車頭與車輪中間，經查為55歲林姓男子在車頭修理車子輛時，疑似因車輛滑落邊坡遭車頭夾住受困，已將傷者救出送醫。

消防局指出，下午3時8分有民眾報案，位於霧峰區朝陽科大後山吉峰東路有一輛砂石車失控跌落邊坡，疑似有人受困，請求派人車協助救援。消防局立即派遣霧峰、仁化分隊，出動消防車1輛，救護車1輛，消防人員共7人，由分隊長楊昌俯帶隊前往搶救。

下午3時22分霧峰分隊到場回報，現場為一輛砂石車滑落邊坡，駕駛受困於車頭與車輪中間，傷者目前意識不清，請求加派特搜分隊支援，中心立即加派國光所屬前往，在下午近五時將這名男子救出送醫。

55歲林姓男子在砂石車車頭修車時，疑似因車輛滑落邊坡遭車頭夾住受困，消防隊已將傷者救出送醫。圖／台中市消防局提供
55歲林姓男子在砂石車車頭修車時，疑似因車輛滑落邊坡遭車頭夾住受困，消防隊已將傷者救出送醫。圖／台中市消防局提供
55歲林姓男子在砂石車車頭修車時，疑似因車輛滑落邊坡遭車頭夾住受困，消防隊已將傷者救出送醫。圖／台中市消防局提供
55歲林姓男子在砂石車車頭修車時，疑似因車輛滑落邊坡遭車頭夾住受困，消防隊已將傷者救出送醫。圖／台中市消防局提供
55歲林姓男子在砂石車車頭修車時，疑似因車輛滑落邊坡遭車頭夾住受困，消防隊已將傷者救出送醫。圖／台中市消防局提供
55歲林姓男子在砂石車車頭修車時，疑似因車輛滑落邊坡遭車頭夾住受困，消防隊已將傷者救出送醫。圖／台中市消防局提供

台中市 救護車

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