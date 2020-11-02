男墜樓砸中機車！女騎士僅擦傷直呼在天爸媽保佑
新莊區中華路二段某公寓今天上午8時許發生墜樓事件，男子從高處墜樓砸中機車，重傷送醫，騎機車的李女幸運僅受擦傷，事後哽咽直呼應是今年過世爸媽及婆婆有保佑。
新莊區28歲賴姓男子今天上午8時22分從住家公寓5樓頂層墜落，54歲李姓婦人剛好騎機車經過，男子就砸中機車的車頭，導致李女當場摔車，賴男則全身多處骨折，昏迷送醫急救觀察中，有生命危險，案發原因仍待警方調查釐清。
李女僅手腳擦傷，婉拒就醫，但因機車龍頭損壞及右邊後視鏡斷裂，李女協助打電話叫救護車後就把機車牽去修理，她說，當時沒有想到害怕，回到家打電話給丈夫說明過程後竟不禁大哭一場。
李女事後接受媒體聯訪時談到過程直呼幸運並哽咽說，應該是今年先後過世的爸爸、媽媽和婆婆有保佑，她才能逃過一劫，還好只有機車壞了及手腳有些擦挫傷，右腳腳趾浮腫疼痛，走路時會一拐一拐的。
她表示，事故現場是單行道，附近是公園，有許多老人會走來走去，所以她經過時車速不會太快，時速約30公里而已，當時只是想倒個垃圾及買把青菜，沒想到會遇到墜樓，只聽有人喊「呀」的聲音後，男子的腳就撞到機車並直墜水溝蓋上，一動也不動。
她說，當下根本沒有辦法閃避，男子的媽媽隨後也衝下樓，表情無助並直嚷著「怎麼辦」時，因為她也是當媽媽的人，很怕墜樓男子會死掉，於是幫忙叫救護車來救人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言