男墜樓砸中機車！女騎士僅擦傷直呼在天爸媽保佑

新莊區中華路二段某公寓今天上午8時許發生墜樓事件，男子從高處墜樓砸中機車，重傷送醫，騎機車的李女幸運僅受擦傷，事後哽咽直呼應是今年過世爸媽及婆婆有保佑。

新莊區28歲賴姓男子今天上午8時22分從住家公寓5樓頂層墜落，54歲李姓婦人剛好騎機車經過，男子就砸中機車的車頭，導致李女當場摔車，賴男則全身多處骨折，昏迷送醫急救觀察中，有生命危險，案發原因仍待警方調查釐清。

李女僅手腳擦傷，婉拒就醫，但因機車龍頭損壞及右邊後視鏡斷裂，李女協助打電話叫救護車後就把機車牽去修理，她說，當時沒有想到害怕，回到家打電話給丈夫說明過程後竟不禁大哭一場。

李女事後接受媒體聯訪時談到過程直呼幸運並哽咽說，應該是今年先後過世的爸爸、媽媽和婆婆有保佑，她才能逃過一劫，還好只有機車壞了及手腳有些擦挫傷，右腳腳趾浮腫疼痛，走路時會一拐一拐的。

她表示，事故現場是單行道，附近是公園，有許多老人會走來走去，所以她經過時車速不會太快，時速約30公里而已，當時只是想倒個垃圾及買把青菜，沒想到會遇到墜樓，只聽有人喊「呀」的聲音後，男子的腳就撞到機車並直墜水溝蓋上，一動也不動。