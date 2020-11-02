影／老翁騎車撞隔音牆倒地 情侶撐傘遮陽網讚超有愛

宜蘭市東港路橋今天中午發生一起自撞護欄交通事故，吳姓老翁撞擊後倒地不起，路橋上往來車流車當多，一對情侶剛好騎車經過，見狀馬上停車，男的扶住老翁、女生幫忙撐傘，直到救護車到場。這畫面被拍下po上網，網友們不禁大讚，這對情侶有暖心了。

警方調查，68姓男子中午騎機車往宜蘭市區方向，途經東港橋時，不慎自撞橋上隔音牆摔車倒地，造成右手腳擦傷、骨折及左腳擦傷；延平派出所員警到場時，看見一對熱心情侶協助老翁撐傘遮陽並在旁安撫其情緒，避免來往的車輛撞上倒地老翁，稍稍鬆了一口氣。