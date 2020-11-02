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中油加氣站瓦斯外洩！ 新北消防向白煙射水排除狀況

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市土城區大安路的中油瓦斯加氣站，今天下午2時更換瓦斯液壓器開關時發生故障，大量瓦斯洩漏，經消防人員灑水戒備和搶救，狀況在下午3時45分排除。

據了解，該加油站因為提供瓦斯計程車加氣服務，因此設有加氣站，瓦斯貯存槽大小約26噸，平時存放量約有2萬公升。今天下午2時30分左右，中油人員進行設備檢修保養，但開關突然故障，大量瓦斯外洩，加油站飄出陣陣白煙，引起不小騷動。

新北市消防局獲報出動20車56人前往，架起3條水線朝白煙射水，藉此降低空氣中的瓦斯濃度，防止意外發生；另一方面，土城警方也封鎖大安路雙向車道，避免民眾誤闖。由於該加油站上方還有台65線高架道路，交警也開上高架管制，所幸狀況最後平安解除。

據現場消防人員表示，經中油人員指引，已找到洩漏氣體的開關，目前已經止漏。雖然狀況已經排除，但現場還是持續監控，等待中油公司相關人員接手修復。

消防人員找到洩漏瓦斯的開關，下午3時45分左右排除狀況。記者陳俊智／翻攝
消防人員找到洩漏瓦斯的開關，下午3時45分左右排除狀況。記者陳俊智／翻攝
新北消防架起水線灑水，降低空氣中的瓦斯濃度。記者陳俊智／翻攝
新北消防架起水線灑水，降低空氣中的瓦斯濃度。記者陳俊智／翻攝
新北市土城區大安路的中油加油站瓦斯外洩，土城警方拉起封鎖線。記者陳俊智／翻攝
新北市土城區大安路的中油加油站瓦斯外洩，土城警方拉起封鎖線。記者陳俊智／翻攝
新北消防出動消防機器人協助救災，同時也架起水線灑水，降低空氣中的瓦斯濃度。記者陳俊智／翻攝
新北消防出動消防機器人協助救災，同時也架起水線灑水，降低空氣中的瓦斯濃度。記者陳俊智／翻攝
新北市土城區大安路的中油加油站瓦斯外洩，現場飄出陣陣白煙，全是濃濃的瓦斯氣體。記者陳俊智／翻攝
新北市土城區大安路的中油加油站瓦斯外洩，現場飄出陣陣白煙，全是濃濃的瓦斯氣體。記者陳俊智／翻攝
新北市土城區大安路的中油加油站瓦斯外洩，土城警方拉起封鎖線。記者陳俊智／翻攝
新北市土城區大安路的中油加油站瓦斯外洩，土城警方拉起封鎖線。記者陳俊智／翻攝
新北消防架起水線灑水，降低空氣中的瓦斯濃度。記者陳俊智／翻攝
新北消防架起水線灑水，降低空氣中的瓦斯濃度。記者陳俊智／翻攝

中油 加油站

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