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女子捷運站內昏厥 休假派出所員警CPR救回一命

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林警分局社子派出所員警陳建中，日前深夜在捷運台電大樓站內，發現鍾姓女子突然昏厥倒地，失去呼吸心跳，忍著自身膝蓋疼痛，上前實施CPR，搶救約1分鐘成功救回一命，還陪同就醫，先行代墊醫療費及車費，事後鍾女包紅包返還代墊費用，感謝警方熱心協助。

警專33期、26歲員警陳建中，畢業後在士林分局社子派出所服務，今年10月17日晚上11時許，休假期間在捷運台電大樓月台等車，剛好遇上31歲鍾姓女子，在月台突然身體不適，想找椅子休息卻突然昏厥倒下撞到椅子，失去意識，無呼吸心跳，喊叫沒有回應，周圍也無友人陪同。

陳回想當時情況危急、人命關天，旋即前往救援。陳的膝蓋曾因執勤受傷，十字韌帶開刀2次，忍著疼痛單膝跪下，取用鍾女手邊禮盒墊高頭部，再施以CPR搶救，約1分鐘後，鍾女逐漸甦醒，周圍至少有10名民眾圍觀。

陳員警查看鍾女錢包確認證件及金錢，發現恐不夠支付醫療費用，並在消防救護人員到場後，陪同至台北馬偕醫院就診。鍾女經送醫後，因下巴受傷縫合十多針，陳員警在醫院提供飲用水、外套給鍾女，還陪同到半夜三點，除先行支付急診費用，又陪同搭計程車至回家，再返回派出所。

陳員警表示，因執勤膝蓋受傷開刀，當時無法雙腳跪下施以CPR搶救，只能單膝跪下施作，隨後查看錢包確認身分，發現鍾女隨身現金不夠，才會陪同就醫及送鍾女返家「只是想幫忙，沒想過要鍾女還錢」。事後，鍾女在紅包袋上寫上thank you，裝上代墊的醫療費、車費等，親自送還給陳員警，感謝救命之恩。

台北市士林警分局社子派出所員警陳建中，日前在捷運站內救回昏厥女子。記者蕭雅娟／翻攝
台北市士林警分局社子派出所員警陳建中，日前在捷運站內救回昏厥女子。記者蕭雅娟／翻攝
台北市士林警分局社子派出所員警陳建中，日前在捷運站內救回昏厥女子。記者蕭雅娟／翻攝
台北市士林警分局社子派出所員警陳建中，日前在捷運站內救回昏厥女子。記者蕭雅娟／翻攝

CPR 捷運 台電

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