重審免職消防員徐國堯？高雄市府答應重啟調查

消防員權益促進會今到高雄四維市府前，遞交陳情書，爭取曾被記43支申誡的前消防員徐國堯遭免職案重啟調查，市府副秘書長王啟川接下陳情書，並承諾重新調查徐國堯案。

據了解，前年全台縣市長選舉時，消防員權益促進會就找上當時還是候選人的陳其邁，要求簽署承諾書，其中就有要求陳了解徐國堯免職案，並在上任3個月內再行調查徐案「是否有違反比例原則或程序之懲處」。

另外，承諾書上還有提到啟動茄萣火警殉職案真相調查、補足消防人力及讓捕峰捉蛇業務回歸農政單位等；陳其邁也簽下承諾書同意。

陳上任近2個多月，消防員權益促進會今上午到市府前遞交承諾書，要求陳兌現承諾，由市府副秘書長王啟川出面接下。

高市消防局回應，市府允諾將全面檢視徐國堯按程序、法院漏未審酌、有違比例原則等瑕疵，並請當事人徐員陳述意見，確實保障基層工作權及吹哨權益。

消防局也說，市府已責成人事處、法制局及消防局共同檢視本案是否有法院漏未審酌、有違比例原則或程序之懲處事項而導致懲處及免職處分的瑕疵；相關的檢視過程，會秉持公開公正原則，並請當事人徐國堯陳述意見。

但徐國堯免職案，在高雄市消防界爭議極大，有知情者說，徐當初被免職是因連續虛報請假等事情，與爭取消防員權益被惡意針對並無相關，且徐的判決已經由保訓會、法院裁定，他質疑都已定讞，那市府要怎麼處理？

對此，消防員權益促進會秘書長朱智宇說，徐國堯案做為第一個號召站出來遊行，卻被打壓的消防員，後來也促成釋憲案成立，徐是一位非常具指標性的人物，且徐案相當值得討論。

朱智宇說，徐國堯最大爭議的兼職案，經過法院認定不起訴，消防局還是執意懲處。而徐虛報請假問題，在公務員規定中只請假1天，是不需要提出病假證明；當徐被追訴懲處，而不去追溯記功嘉獎時，當然只能被免職。