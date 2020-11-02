這樣欺負人？侏儒設攤受阻被嗆「你非當地人」

台中市黃姓男子患有侏儒症，他今年4月間在和平區一處台電停車場擺攤，未料卻遭當地傅姓女子阻礙，認定黃非當地居民，還在黃的攤位前擺放停車場鐵牌、交通錐等物品，妨害黃擺攤的權利，黃報警提告，台中地檢署今偵結，依妨害自由起訴傅女。

根據起訴書，台電大甲溪發電廠為敦親睦鄰，提供台電所有，位於和平區天輪里東關路的停車格，供當地天輪社區發展協會無償使用，涉案傅姓女子是該協會的理事與管理人，今年4月間，患有侏儒症的黃姓男子加入協會後，在該地的假日市集擺攤販售農產品。

傅女認定黃非當地人，不能在該處設攤，因此以寫有「停車場白冷冰棒」的鐵牌、兩個交通錐，擺放在黃攤位的正前方，妨害黃擺攤營業的權利，黃事後向警方報案。

傅女否認有強制犯行，強調必須具有發展協會會員資格跟天輪里的居民，才可以擺攤，她是受該協會黃姓理事長的委託，管理該停車場的秩序，沒有拿招牌，且招牌是停車場所有。