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花蓮秀姑巒溪沙洲驚見遺體 9天來惡夢連連今報警尋身分
張姓漁民9天前在花蓮玉里秀姑巒溪沙洲驚現1具男屍，因為怕麻煩不想上法院而沒有報警，沒想到一連好幾天做惡夢，良心不安下，今天請玉里鎮啟模里長陳文祥代為報案。警方到場一看，發現男屍疑似被野狗啃食沒有手腳，也沒有頭髮，不過有穿褲子及項鍊，先暫以無名屍協尋身分。
里長陳文祥說，張姓漁民上月到秀姑巒溪抓魚，在沙洲上發現1具男屍，感到非常驚嚇，但張男擔心報案後被警方調查，還要上法院等，而不敢報警。在這9天裡張男食不下嚥，還惡夢連連、心力交瘁，今早才鼓起勇氣請里長陳文祥幫忙報案。
陳文祥表示，今天一早警方在張男的指引下很快就發現屍體，在9天前屍體疑似雙腳還在，但如今手腳都不見，頭髮也沒了，只穿褲子和戴項鍊，因腐爛嚴重無法辨認身分。
玉里警分局指出，今天早上9點左右接獲里長陳文祥報案，稱民眾在秀姑巒溪抓魚時，在高寮大橋與玉里大橋中間的沙洲上發現1具遺體，民眾告知里長後，里長連忙通知警方到場，鑑識人員在現場採證後，初步研判已死亡多時，正在確認死者身分。
警方表示，大體嚴重腐爛、白骨外露，初步研判男屍死亡多時，須確認死者身分，不排除採DNA相驗，並協尋3個月內的失蹤者。
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