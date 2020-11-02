聽新聞
test
0:00 / 0:00
捷運開槍男強占車位囂張嗆聲 冒充刑警恐嚇罪加1條
桃園市29歲曾姓男子上月30日上午穿著刑警背心段冒刑警，將借來轎車停在桃園區經國路1家餐廳停車場，一停13小時，店家報警處理，曾男卻事後向店家、拍攝媒體怒稱「大安分局開槍就是我.. 」十分囂張，警方查出曾男竟是上月23日在台北大安捷運站開槍嫌犯，警方今天上午表示，警方通知曾男到案說明後，將他依恐嚇、冒充公務人員服章官銜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
桃園警方調查，曾姓男子上月23日先在桃園市與王姓同夥持槍毆打邱姓男子涉案，當天下午又在台北大安捷運站發生行車糾紛開槍，案發後警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌送辦，北檢以5 萬元交保。
不料上月30日，曾男向楊姓車主借來轎車，一早穿著刑警背心，將車停在桃園區經國路1家餐廳停車場佔用，造成餐廳營業無法停車，店家報案，警方聯絡楊姓車主及曾男，未料曾男不出面，楊姓車主只好返回桃園將車開走，未料曾男事後獲悉欲找店家理論，看見媒體正在拍攝，大怒指稱「大安分局開槍就是我..」態度囂張。
警方表示，曾男囂張向店家、媒體嗆聲，警方查出曾男未經店家同意，私自將轎車輛停放私人土地，還假冒刑警穿著刑警背心企圖假冒刑警矇混，事後曾男疑出言恐嚇，警方訊後將曾男依恐嚇、冒充公務人員服章官銜罪嫌移送檢方偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言