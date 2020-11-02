捷運開槍男強占車位囂張嗆聲 冒充刑警恐嚇罪加1條

桃園市29歲曾姓男子上月30日上午穿著刑警背心段冒刑警，將借來轎車停在桃園區經國路1家餐廳停車場，一停13小時，店家報警處理，曾男卻事後向店家、拍攝媒體怒稱「大安分局開槍就是我.. 」十分囂張，警方查出曾男竟是上月23日在台北大安捷運站開槍嫌犯，警方今天上午表示，警方通知曾男到案說明後，將他依恐嚇、冒充公務人員服章官銜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園警方調查，曾姓男子上月23日先在桃園市與王姓同夥持槍毆打邱姓男子涉案，當天下午又在台北大安捷運站發生行車糾紛開槍，案發後警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌送辦，北檢以5 萬元交保。

不料上月30日，曾男向楊姓車主借來轎車，一早穿著刑警背心，將車停在桃園區經國路1家餐廳停車場佔用，造成餐廳營業無法停車，店家報案，警方聯絡楊姓車主及曾男，未料曾男不出面，楊姓車主只好返回桃園將車開走，未料曾男事後獲悉欲找店家理論，看見媒體正在拍攝，大怒指稱「大安分局開槍就是我..」態度囂張。