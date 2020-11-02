快訊

評／川普競選連任 美方針對短期威脅的非對稱建軍指導

東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運開槍男強占車位囂張嗆聲 冒充刑警恐嚇罪加1條

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市29歲曾姓男子上月30日上午穿著刑警背心段冒刑警，將借來轎車停在桃園區經國路1家餐廳停車場，一停13小時，店家報警處理，曾男卻事後向店家、拍攝媒體怒稱「大安分局開槍就是我.. 」十分囂張，警方查出曾男竟是上月23日在台北大安捷運站開槍嫌犯，警方今天上午表示，警方通知曾男到案說明後，將他依恐嚇、冒充公務人員服章官銜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園警方調查，曾姓男子上月23日先在桃園市與王姓同夥持槍毆打邱姓男子涉案，當天下午又在台北大安捷運站發生行車糾紛開槍，案發後警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌送辦，北檢以5 萬元交保。

不料上月30日，曾男向楊姓車主借來轎車，一早穿著刑警背心，將車停在桃園區經國路1家餐廳停車場佔用，造成餐廳營業無法停車，店家報案，警方聯絡楊姓車主及曾男，未料曾男不出面，楊姓車主只好返回桃園將車開走，未料曾男事後獲悉欲找店家理論，看見媒體正在拍攝，大怒指稱「大安分局開槍就是我..」態度囂張。

警方表示，曾男囂張向店家、媒體嗆聲，警方查出曾男未經店家同意，私自將轎車輛停放私人土地，還假冒刑警穿著刑警背心企圖假冒刑警矇混，事後曾男疑出言恐嚇，警方訊後將曾男依恐嚇、冒充公務人員服章官銜罪嫌移送檢方偵辦。

桃園曾男（圖中短褲者）上月先後在桃園、台北持槍恐嚇開槍法辦，竟又穿刑警北心假冒及將轎車停餐廳私人停車場佔用，事後怒嗆店家媒體囂張，警方偵辦。圖／取自爆料公社
桃園曾男（圖中短褲者）上月先後在桃園、台北持槍恐嚇開槍法辦，竟又穿刑警北心假冒及將轎車停餐廳私人停車場佔用，事後怒嗆店家媒體囂張，警方偵辦。圖／取自爆料公社
上月台北大安捷運開槍曾男上月30日，穿刑警北心假冒及將轎車停在桃園區一家餐廳私人停車場佔用，事後怒嗆店家媒體，十分囂張，警方偵辦。記者曾增勳／攝影
上月台北大安捷運開槍曾男上月30日，穿刑警北心假冒及將轎車停在桃園區一家餐廳私人停車場佔用，事後怒嗆店家媒體，十分囂張，警方偵辦。記者曾增勳／攝影

恐嚇 車主

延伸閱讀

捷運動工面臨交通轉型期 八德警今起施行交通大執法

基隆市公車轎車路口相撞 轎車側翻2傷誰闖紅燈待查

持衝鋒槍朝友人住家開槍 警察抓人他已飲彈自盡

賓士男因行車糾紛在大安捷運站開槍 警方逮捕嫌犯

相關新聞

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

新北市新莊區一名28歲男子，今天清晨8時許從住家公寓5樓頂層墜落，竟然不偏不倚砸到路過的機車，幸好54歲李姓女騎士僅受輕...

國定古蹟鹿港龍山寺遭惡意噴漆 嫌犯：神明要我這樣做

彰化鹿港鎮國定古蹟龍山寺昨天晚上7點半左右遭不明人士噴漆，廟方人員無法制止，牆面多處被噴了「羅宜凡」字跡，文化部文資局、...

板橋3車連環撞 1人雙腿骨折送醫

新北市板橋區今天中午12時許傳連環車禍！一名年約30歲的小貨車駕駛疑未注意車前狀況，在環河西路四段與縣民大道三段路口撞上...

這樣欺負人？侏儒設攤受阻被嗆「你非當地人」

台中市黃姓男子患有侏儒症，他今年4月間在和平區一處台電停車場擺攤，未料卻遭當地傅姓女子阻礙，認定黃非當地居民，還在黃的攤...

花蓮秀姑巒溪沙洲驚見遺體 9天來惡夢連連今報警尋身分

張姓漁民9天前在花蓮玉里秀姑巒溪沙洲驚現1具男屍，因為怕麻煩不想上法院而沒有報警，沒想到一連好幾天做惡夢，良心不安下，今...

捷運開槍男強占車位囂張嗆聲 冒充刑警恐嚇罪加1條

桃園市29歲曾姓男子上月30日上午穿著刑警背心段冒刑警，將借來轎車停在桃園區經國路1家餐廳停車場，一停13小時，店家報警...

影／無照駕駛又闖紅燈 少年撞車空翻2圈臉部滑壘著地

16歲的林姓少年上個月31日無照騎車上路，結果在新北市中和區橋和路闖紅燈時，與右側來車發生擦撞，連人帶車騰空翻了2圈，臉...

台南後壁菁寮國中近午火警 全校師生疏散

台南市後壁區菁寮國中今上午11點44分傳出施工中校舍冒出濃煙，校方緊急疏散全校師生，幸無人受困，火勢在20分鐘後撲滅，師...

台北男陳屍床上頸部留刀傷 警到場採證初步排除他殺

台北市一名58歲男子，疑似因自身疾病，持美工刀割頸，今天上午10時許，家人發現張陳屍床上，脖子留下明顯刀傷，隨即報案求助...

殉職飛官告別式時間未定案 傷心妻發文網友鼻酸

一架F-5E單座戰機上月29日失事墜海，29歲飛官朱冠甍殉職，留下剛滿周歲女兒「豬以巴」及妻子，幸福家庭破碎。朱妻透過I...

影／台中醉漢當街攔車砸玻璃 民控沒三聯單警回已偵辦

台中市廖姓男子在上月底開車載妻子行經北屯區松竹路時，遇到一名醉漢穿越道路，廖按喇叭後，引發醉漢不滿，阻擋在廖車前嗆聲，醉...

慈心華德福校外教學車輛滑落邊坡 3名學生1嚮導受傷

慈心華德福高中部學生上周到台東縣延平林道進行戶外教學，回程途車發生接駁車滑落邊坡意外，造成3名學生及1名嚮導受傷送醫。校...

熱門新聞

陳姓女大生險遭擄走案未受理 台南歸仁警分局長被拔官

長榮女大生慘死 馬來西亞痛心雙親飛抵台灣了

影／長榮女大生遇害…馬來西亞雙親抵台 生母「沿路痛哭」

案發路以前連蟑螂都看不到 長榮女大生嘆：用一條人命才照亮

影／女大生母摀臉喊「我不要這樣子」 認屍哭聲穿門板

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。