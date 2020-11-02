影／無照駕駛又闖紅燈 少年撞車空翻2圈臉部滑壘著地

16歲的林姓少年上個月31日無照騎車上路，結果在新北市中和區橋和路闖紅燈時，與右側來車發生擦撞，連人帶車騰空翻了2圈，臉部滑壘著地，痛到無法言語，事後也因為車禍事故被警方查獲違規，苦吞無照駕駛和闖紅燈2張罰單。

警方調查，林姓少年10月31日凌晨近4時騎車載著沈姓少年（16歲）行經橋和路往永和方向行駛，因為車速過快又闖紅燈，在橋和路271巷路口撞上22歲陳姓女子的機車尾部，導致3人均受傷掛彩。

林姓少年撞上陳女機車後，連人帶車前空翻2圈才落地，也因為臉部著地，傷勢較重，除事故當下勉強吹氣酒測，至今仍無法言語，而坐在後座的沈姓少年和被撞的陳女則是幸運僅受輕傷。