台北男陳屍床上頸部留刀傷 警到場採證初步排除他殺

台北市一名58歲男子，疑似因自身疾病，持美工刀割頸，今天上午10時許，家人發現張陳屍床上，脖子留下明顯刀傷，隨即報案求助。松山分局獲報後，已出動鑑識小組到場，初步排出外力介入，家屬對於死因無意見，全案依流程報請司法相驗。

據悉，男子近期剛從聯合醫院松德院區出院，返回家中與家人同住，今天上午10點59分，其家人發現他躺臥床上，身上有血跡、脖子上有明顯刀傷，嚇得報案求救，但消防局到場時，男子明顯死亡，全案交由警方處理。

松山警分局三民所員警到場處理，經通報後派出鑑識小組，初步研判沒有步外力介入，非他殺，且家屬對於死因無意見，全案將報請司法相驗。

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