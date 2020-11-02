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重返棄屍傷心地 女大生家屬將到高雄山區招魂
馬來西亞籍女大生在學校附近遭人擄殺棄屍，梁姓凶嫌將被害者遺體丟棄在高雄大崗山邊坡，家屬昨晚來台處理後事，今天中午，高雄警方在現場拉封鎖線與設置交通錐，家屬預計下午抵達棄屍現場招魂。
24歲女大學生28日在學校附近遭梁姓凶嫌擄走殺害，並將屍體載至高雄山區丟入山溝，警方在案發隔日尋獲遺體。案發後，梁嫌位於阿蓮區的住家遭憤慨民眾丟擲雞蛋，家人走避外地沒有回家。
被害女大生父母昨天從馬來西亞搭機來台，強忍悲痛到高雄市立殯儀館認屍，悲切呼喊愛女名字。依循華人習俗，遇難女學生家屬會前往案發地招魂，棄屍現場原本已無任何封鎖線，看不出任何命案現場痕跡，今天中午，高雄警方在棄屍道路再度拉上封鎖線，且放置交通錐，但未透露家屬何時抵達。
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