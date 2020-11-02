影／台中醉漢當街攔車砸玻璃 民控沒三聯單警回已偵辦

台中市廖姓男子在上月底開車載妻子行經北屯區松竹路時，遇到一名醉漢穿越道路，廖按喇叭後，引發醉漢不滿，阻擋在廖車前嗆聲，醉漢的其他友人看到，幫忙助陣，其中一人還持不明物品敲擊玻璃，廖事後到派出所報警，廖的家人事後認為警方偵辦不積極，今天上網爆料，指控「未開三聯單」。警方今澄清，依規定開三聯單需當事人製作筆錄，因當事人沒作筆錄，所以尚未開立，但不妨害偵辦進度，已查出其中一名涉案人身分，將依毀損罪偵辦。

據查，廖姓男子（59歲）在上月24日晚間9時許，開車載妻子行經松竹路三段時，因有一名醉漢直接穿越道路，廖按鳴喇叭，引發該名醉漢不滿，先阻擋在車前叫囂，還拍打廖車的引擎蓋，雙方僵持不下時，該名醉漢的多名友人在附近餐廳，聽到爭執聲後，還前往助勢，其中一人拿不明物品，敲擊玻璃，造成玻璃有一處蜘蛛網。

廖姓男子與妻子飽受驚嚇返家，廖妻告知兒子後，一家人前往第五警分局四平所報案，警方依規定受理案件，因當時天色已晚，廖未接受警詢筆錄就返家，警方在約1個多小時後告知廖妻，若需要報案書面資料，需要到派出所做筆錄，但廖截至今日仍未到派出所做筆錄。

廖的兒子今天上臉書「爆料公社」替父母描述案發經過，還指控警方「要處理不處的」，也未沒有拿到三聯單。

台中市第五警分局四平派出所澄清，全案在受理後已依毀損罪偵辦，並積極調閱相關路口監視器，釐清民眾提供的行車記錄器涉案人的身分，另外也製作其中關係人侯姓男子（30歲）的筆錄，也查出其中一名攔路的黃姓男子（37歲）身分，也將通知黃到案說明。