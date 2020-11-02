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慈心華德福校外教學車輛滑落邊坡 3名學生1嚮導受傷

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

慈心華德福高中部學生上周到台東縣延平林道進行戶外教學，回程途車發生接駁車滑落邊坡意外，造成3名學生及1名嚮導受傷送醫。校方表示，學生都是撕裂傷，送到馬偕醫院急診治療後當天離開醫院，目前在家休養。

據了解，慈心華德福高中部每年固定安排校外山野教育，本月25日高二有班30名學生搭乘火車到台東，與嚮導及帶隊老師分轉乘7輛廂型車上山，前往延平林道進行6天的戶外教學，上周五結束。

校方表示，山野教育最後一天，負責接駁的廂型車平安順利開車過了登山口，要載孩子下來，其中有輛車經過一處道路髮夾彎時，不慎滑落邊坡，車上10幾名學生受驚嚇，當下有些孩子自己從邊坡爬上來，另有3名學生及1名嚮導受傷，馬上被送到馬偕醫院急診。

校長郭朝清表示，送醫的3名學生是輕微撕裂傷，頭部還好，當天到醫院急診處理後都出院了，校方人員馬上報警釐清調查事發原因，事後也連絡家長並說明，都能諒解；由於最近正是學校秋季假期，受傷3名學生目前在家休養。

慈心華德福高中部學生日前進行校外教學，負責接駁的廂型車滑落邊坡，造成3名學生及1名嚮導受傷送醫急診。本報資料照
慈心華德福高中部學生日前進行校外教學，負責接駁的廂型車滑落邊坡，造成3名學生及1名嚮導受傷送醫急診。本報資料照

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