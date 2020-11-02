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影／黑衣人圍餐廳滋事 汐止警出動快打迅速壓制
新北市汐止區某餐廳李姓老闆疑似與人有糾紛，餐廳昨天晚上遭人包圍，衍生肢體衝突，幸警方獲報立即出動快打部隊，以優勢警力控制現場，事件才未進一步擴大。
據了解，李姓老闆（27歲）疑似上個月底在基隆廟口與鄭姓男子（28歲）發生糾紛，過程中還有動手，對方才會率眾登門理論。昨晚8時許，鄭男帶著12名友人前往餐廳，一行人分持球棒木條等物朝李男攻擊，場面火爆讓路人紛紛閃避，也因此驚動警方。
汐止警方出動快打前往餐廳，見滋事群眾坐車準備離開，隨即以車阻擋去向，持警棍喝令所有人下車，逐一清查身分。
警方表示，餐廳老闆在昨晚的衝突過程中雖有受傷，但傷勢輕微無大礙，也未就醫，由於雙方未提告傷害，全案將依妨害秩序罪嫌偵辦。
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