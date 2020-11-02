基隆板模工心情不好上山失蹤 電話不接警消搜救中

基隆祥豐街要塞司令部附近工地有1名工人，昨向友人表示心情不好，隨後走上山。家人昨晚見他沒回家，手機也打不通，報案協尋。警消昨晚上山沒有找到人，今天上午9點多集結後，再次上山搜尋，希望能找到他。

據了解，這名男子住在新北市瑞芳區，在工地當板模工人。昨天他在工地工作時，曾向朋友表示心情不好，想要出去透透氣，疑趁沒人注意時獨自往工地後方走上山。

家屬昨晚發現他遲未下班，打電話也沒人接聽，昨晚8點多打電話詢問工地友人，才得知他早早就離開工地，並往山區走去，擔心發生意外，急忙打110、119報案，拜託警、消幫忙找人。

救難人員說，男子穿牛仔褲，身上戴兩支手機，撥打手機有接通，但無人接聽。警、消昨晚上山搜尋，並未發現這名男子，深夜時收隊，今早再次上山找人，並出動空拍機擴大搜尋範圍。

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