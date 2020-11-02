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警巡邏玩手機有違觀感? 民眾PO網東港警澄清了
屏東東港一名羅姓警員昨天下午執行交整勤務時，行經台17線往東港鎮方向因騎乘機車使用手機，遭路旁民眾錄下PO網，並質疑，「請問這是在玩手機嗎？」「這要不要罰錢壓？」對此，東港警分局經調查，該警當下再使用M-Police行動載具查詢失竊車輛，並非玩手機，分局也將加強員警執勤交通安全。
據了解，昨天下午4時許，有民眾行經台17線往東港鎮方向時，見到一名羅姓巡邏警員，邊騎機車邊使用手機，隨後民眾拍照PO網，並質疑，「請問這是在玩手機嗎？」「這要不要罰錢壓？」
貼文一出，引起網友熱議，雖然稍晚該貼文已經下架，事後經警方調查後澄清，羅姓警員因騎乘時遇可疑車輛，便在行駛其間登打M-Police行動載具，才會讓民眾誤以為是在玩手機。
對此，屏東警方指出，道路交通管理處罰條例第31之1第2項機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話等有礙駕駛安全行為，可處1000元罰鍰，但同款第4項載明警備車、消防車及救護車之駕駛人，依法執行任務所必要或其他法令許可者，不受第一項及第二項限制。
東港警分局表示，員警騎乘警用機車登打M-Police行動載具，雖因執行公務，但仍易生交通事故，且造成民眾觀感不佳的認知錯誤，將加強員警執勤技巧與注意交通安全。
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