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明新科大前砂石車頻繁出入 警一路尾隨查獲非法整地
明新科技大學附近道路日前有砂石車頻繁進出，引起巡邏員警注意，員警一路尾隨至校門旁巷子內，竟發現大片空地有多輛砂石車及挖土機，正在傾倒及開挖，砂石車駕駛見警方出現，想逃跑被警方攔下，全案依違反區域計畫法函報新竹縣政府裁罰。
新竹縣政府警察局新湖分局表示，上月31日中午12點多，新工派出所員警執行巡邏勤務時，在明新科大前，看見砂石車頻繁出入三民陸橋下引道，因該路段為砂石車禁行路線，為維護學生上課交通安全，員警立即追查，並一路尾隨至巷子內。
員警在巷內發現大片空地，有多輛砂石車及挖土機，正隨意傾倒及開挖，砂石車駕駛見巡邏警車，想開車逃跑，遭員警開車攔下，並立即通報鄉公所及環保局；經查，該地主未經申請進行整地作業及堆放土石方，全案依違反區域計畫法函報新竹縣政府裁罰。
新湖分局呼籲，環境保護、人人有責，絕不容許違法份子傾倒廢棄物或任意破壞國土，民眾切勿任意觸法，以免遭到裁罰或判刑，如民眾發現有任何可疑人、事、物、車請立即撥打110，警方將立即到場處理。
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