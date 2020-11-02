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她善心幫車禍受傷醫師 獲感恩回應：以後有需要請告知
台中市唯石軒行善功德會理事長賴秀樺前天在家，聽到屋外一陣撞墼聲，她立刻外出查看，發現是一名年輕男子騎機車摔傷，她和多人幫忙，為傷者簡單包紮並通知救護車，等候救護車時，傷者向賴秀樺道謝，還說「以後有需要我的地方請告訴我」，原來他是一名醫師，賴秀樺回應「乖，你現在比較需要幫忙」，賴秀樺說，眾人的熱心之舉，得到一句真心謝謝，很暖心，
賴秀樺表示，前晚她忙到很晚才吃晚餐，用餐後突然聽到屋外一陣急促煞車聲，在她店門口撞擊摔車聲音，她外出查看，發現一名年輕男子摔在地上，左腳全是傷痕，左手肘傷口深可見骨，不斷流血。
她和眾人幫忙將機車移到人行道，幫忙撿回散落的安全帽和手機，簡單為他檢查包紮，拿椅子請他坐下等救護車，在等待救護車和幫他壓住流血傷口時，年輕男子說痛，但感謝賴秀樺等人幫助，還強調，「謝謝妳願意幫我，以後有需要我的地方請告訴我」，原來他是一名醫院耳鼻喉醫師。
男醫師要上救護車時，還向賴秀樺說，「有需要的時候，一定要跟我說」，讓賴秀樺和朋友都覺得暖心，當晚，賴秀樺也接到醫師家人的感謝電話，賴秀樺在電話中說，平安最重要，也請家屬轉達希望醫師快復原，因為還有很多需要他治病的患者在等著他。
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