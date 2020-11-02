影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

「海關充公，每樣10元起，買到賺到！」菜市場、路邊常見掛著海關充公字樣布條的皮帶、毛巾等物品銷售，基隆市更有一家打著海關充公大賣場，吃的用的穿的都有，這些貨品真的是海關充公來的嗎？財政部關務署科長張晃嘉說，在海關拍賣的一定是海關充公品，但轉手到市面上後，他們就不敢背書了。

2020-11-02 04:43