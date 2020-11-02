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影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫
新北市新莊區一名28歲男子，今天清晨8時許從住家公寓5樓頂層墜落，竟然不偏不倚砸到路過的機車，幸好54歲李姓女騎士僅受輕傷。男子全身多處骨折，昏迷送醫急救，有生命危險，家屬說他長期有情緒問題。
據了解，受傷的男子父母離婚，與母親、哥哥同住在新莊區中華路的舊公寓2樓。今天上午8時許，他從公寓5樓頂層陽台墜落，撞倒騎機車路過的54歲李姓女子，幸好李女僅手指輕微擦傷、機車右邊後視鏡斷裂，婉拒就醫。
墜樓男子則因重摔落地，全身多處骨折、失去意識，由救護車送往板橋亞東醫院急救，有生命危險。附近居民指稱男子很有禮貌，都會跟鄰居長輩問候打招呼，近期沒有察覺異樣。
警方進入他家裏及屋頂陽台採證，並未發現打鬥跡象或遺書，母親則指稱他長期罹患憂鬱症、無業在家，詳細事故原因還需進一步調查釐清。
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