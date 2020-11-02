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憂破案率下降才不開三聯單？徐國勇：可能有這種心理
台南市長榮大學馬來西亞籍女大生遇害震驚社會。同校女大生9月30日差點遭擄，歸仁分局員警受理報案時沒有開立報案三聯單，引發質疑。內政部長徐國勇今在立法院答詢表示，這等於是程序有瑕疵，未來在訓練和要求上，他們會要求「該開單就開單」。
徐國勇今在立法院內政委員會答詢時表示，差點遭擄的女大生9月30日在房東女兒陪同下有到派出所，以他作為法律人判斷，「我認為這就是報案」，但警察沒開三聯單，程序有瑕疵。
徐國勇也說，警方雖然沒開三聯單，但是對於調閱監視器、尋找可疑車輛等調查都有做，但是三聯單沒處理，當時分局才會提到他沒報案，這等於是程序有瑕疵。
國民黨立委陳玉珍質詢時質疑，這是整個制度出問題，警方系統有報案、給三聯單，是否可能因為真的查不到，會造成破案率下降？徐坦言，「很可能有這種心理」。
陳玉珍質疑，因為破案率下降，會導致績效不好，第一線員警才會想「盡量幫忙但是不開單？」徐國勇則答，這種績效他們並未列入考核，警察不必因為開三聯單沒破案才績效不好，這和升遷也沒有關係。
陳玉珍追問，確定沒有列入考績、考核？徐國勇重申，這幾年都沒有列入，此案有查、也繼續在偵查，可是沒開單這動作，民眾沒拿到開單就不安心。他也說，首長在這裡都很清楚，升遷與否還是要看本身能力、操守，這才是重點。
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