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9旬長者和老伴拍婚紗照半路車拋錨 暖警協助終圓30年夢

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市92歲的老先生與老伴結縭30年，當年因為經濟差沒能穿婚紗西裝步入禮堂，知道有專門為長者舉辦拍婚紗活動，夫妻開心報名。昨天下午出門，68歲的妻子開車兩人準備前往活動中心美拍，不料半路車拋錨。

老夫妻正在懊惱、著急，心想難道真要再錯過一次人生大事的時候，平鎮警分局龍岡派出所巡邏車經過，員警下車了解情況後，不但幫老人家聯絡修車廠，還用巡邏車載他們到活動中心拍婚紗照，一償多年來以為沒機會完成的心願。

兩位警員還和老人家合影，同事聽完故事很受感動，還說那張合照真的像全家福。警方即時伸出援手，也讓老夫妻留下美麗的回憶。

龍岡派出所長鄭榮捷表示，姚老先生住八德區，他告訴員警年輕時與國民政府轉進臺灣，原本一個人居住，直到30年前遇到同鄉的崔姓老婦，倆人一見如故，無奈當時經濟拮据，只能到戶政事務所辦理登記，沒能穿上婚紗及西裝，更不用說拍攝美美的婚紗照。

他們後來報名在平鎮區東社里活動中心舉辦的年長者拍婚紗活動，老先生高齡行動不便要坐輪椅，昨天下午太太開車載他前往，沒想到車行至平鎮區龍南路段，因水箱破裂拋錨路中，老夫妻以為又要再次夢碎感到難過，恰巧龍岡派出所巡邏同仁經過，立即上前關心，了解原委後，立馬決定幫助這對老夫妻完成夢想。

巡佐楊恩貴與警員鄭人豪為避免拋錨車輛阻礙交通，先暫時將老夫妻的車輛推回派出所，並請保養廠協助修理，再由警員陳碧娟駕駛警用巡邏車，協助將老夫妻載送至活動會場，這對老夫妻換上美美的婚紗與西裝，邀請、堅持員警一同合影留念，漂亮的照片宛如全家福合照，夫妻後來再和派出所聯絡，泛著淚光感謝員警幫忙圓夢，也說此生已將無憾。

龍岡所員警說，婚禮是每個人一生中的神聖大事，年輕人很難想像早年不少人因生活困苦，不能與另一半穿著西裝、婚紗步上紅毯接受眾人的祝福，這次勤務讓不少同事尤其是年輕員警，體會婚姻、白頭偕老的真諦。

警員檢查長者車輛發現水箱破裂導致車拋錨。記者鄭國樑／翻攝
警員檢查長者車輛發現水箱破裂導致車拋錨。記者鄭國樑／翻攝
警方用巡邏車送老夫妻到活動中心拍婚紗照。記者鄭國樑／翻攝
警方用巡邏車送老夫妻到活動中心拍婚紗照。記者鄭國樑／翻攝
老夫妻邀請員警合照，看起來像全家福。記者鄭國樑／翻攝
老夫妻邀請員警合照，看起來像全家福。記者鄭國樑／翻攝

夫妻 婚紗 西裝

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