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鹿港龍山寺遭惡意噴漆 10多處全是「羅宜凡」三字
彰化鹿港鎮國家一級古蹟龍山寺今天晚上7點半左右遭不明人士噴漆，廟方人員無法制止，最後牆面被噴了約10多處「羅宜凡」字跡，警方到場時，該名男子還在場，隨即被制伏帶回派出所，警方指出，男子拒絕夜間訊問，明天將進一步做筆錄，調查犯案動機。
警方調查，該名噴漆的洪姓男子晚間7點半持噴漆罐在龍山寺多處噴上「羅宜凡」三字，當時還有人進出，行徑大膽，廟方人員表示，原本準備休息，廟裡只剩一個人，上前制止無效，還被嗆「神明我也不怕！」，男子持續在集英社南樂研究社內外牆、廁所牆壁等區域，用了黑色與黃色噴漆，噴了10多處，只能趕緊報警。
轄區員警接獲通報到場處理，將洪男帶回派出所，至於「羅宜凡」3個字是誰，以及他噴漆動機，警方待進一步調查。
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