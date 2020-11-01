鹿港龍山寺被噴漆 男子被逮拒說明原因

一名洪姓男子今晚進入國定古蹟鹿港龍山寺，在內外牆等10多處以噴漆噴上「羅宜凡」3個字，警方獲報當場逮捕洪男，但洪男拒絕夜間偵訊，不願說明噴漆的原因。

40多歲的洪姓男子今晚8時左右帶著黑色及黃色噴漆進入鹿港龍山寺，在寺內的聚英社南樂研究社、內牆、外牆、廁所等10多處噴上「羅宜凡」3個字，廟方人員發現立即報警，彰化縣警察局鹿港分局員警趕到現場，當場逮捕正在噴漆的洪男。

鹿港警分局員警指出，廟方工作人員曾嘗試制止，但洪男回嗆連神明他都不怕。

洪男被逮捕後拒絕夜間訊問，也不願說明自己噴漆的原因，所幸洪男噴漆沒有破壞到龍山寺內珍貴的彩繪。

根據國家文化資產網的資料，鹿港龍山寺前身為一形制狹小的廟寺，主祀觀世音，由台灣佛教開山祖肇善禪師在1653年創建，1786年遷建於現址，寺內龍柱和石雕精美，具有高度歷史文化與藝術價值，也讓龍山寺有台灣紫禁城與台灣藝術殿堂的美譽。