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投資、假公務員、猜猜我是誰 為詐騙手法前三名

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局統計今年1月到10月間詐欺案類中，民眾損失金額前3名，分別為投資詐欺的新台幣7億4108餘萬元（占全般詐欺比例23.67%）、假冒機構(公務員)的4億9059餘萬元(占全般詐欺比例15.67%)及猜猜我是誰約4億0297餘萬元(占全般詐欺比例7.80%)，這當中除第1名投資詐騙為近年新興詐騙外，假冒機構(公務員)及猜猜我是誰，已是萬年老梗，但仍為詐騙國人財產的前3名。

警方分析假冒機構(公務員)及猜猜我是誰的被害族群，多為50歲以上的長者，受騙原因都為歹徒假冒檢警人員、電信公司客服人員、親友來電，被害人一時不查而遭受詐騙，將被害款項匯至歹徒指定帳戶內，直到事發幾日後，經由親友告知及撥打165專線詢問才知道自己已遭詐騙。

為使民眾能更加了解詐騙集團話術，刑事警察局在臉書165全民防騙網粉絲頁提供最真實的通話紀錄，包括假冒中華電信欠費再轉接假冒165報案中心，以及假冒姪女、朋友的猜猜我是誰。希望透過語音宣導的方式，讓民眾能給家中高危險受騙對象的年長者提高警覺心，多一分確認、少一分被害，如有任何疑似遭詐騙問題都可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

警方提醒猜猜我是誰及假公務員詐騙，仍是詐騙手法大宗。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒猜猜我是誰及假公務員詐騙，仍是詐騙手法大宗。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒猜猜我是誰及假公務員詐騙，仍是詐騙手法大宗。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒猜猜我是誰及假公務員詐騙，仍是詐騙手法大宗。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團 詐欺 公務員

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