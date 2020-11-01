台中東勢香菇寮火警 苗栗消防也支援滅火

台中市東勢區今天下午有香菇寮發生火警，台中市消防局派人車到場搶救，現場距離苗栗近，苗栗消防局也派人車到場支援，台中和苗栗消防人車合力滅火，起火原因由台中市消防局調查。

台中市消防局今天下午2點43分獲報，東勢區東蘭路永盛巷有香菇寮火警，台中市消防局第二大隊東勢、新社、石岡和第一大隊豐原分隊都派人車到場搶救，現場距離苗栗近，苗栗也派卓蘭分隊人車到場協助。

報案民眾說，現場是香菇寮起火燃燒，起火地點是儲放肥料倉庫，民眾聽到爆音、看到火煙竄出，消防隊員到場發現，起火地點是1層樓鐵皮建築物，已全面燃燒，工廠內放置多樣器械，疑似供種植香菇使用。

撲滅火勢後發現，建築物內放置老舊器械及供種植香菇使用之培養土，主要是培養土起火燃燒，燃燒面積500平方公尺，無人員傷亡。