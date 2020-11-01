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影／不要命？輪椅翁闖越雙黃線 貨車閃不及撞上釀一死

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名行動不便的黃姓老翁，今天凌晨零時許，自己推坐輪椅行經東區自由路三段時，黃翁疑為搶快，沒有使用行人穿越道，反而在自由路車輛綠燈通行時，直接推著輪椅，要闖越雙黃線到自由路對面去，根據監視器畫面，黃一路推行時，不少車輛都開過黃翁身旁，讓人看得「捏把冷汗」，但黃才一過雙黃線，一輛貨車就反應不及，直接撞上，黃翁送醫不治，全案今天將報請檢察官相驗，釐清死因，暫依過失致死罪偵辦。

據查，黃姓老翁（68歲）行動不便，今天凌晨零時許，因不明原因要外出，他坐著輪椅獨自推到東區自由路三段附近，黃欲穿越自由路到對面去，黃沒有使用行人穿越道，反而在自由路都是綠燈通行，車輛眾多時，直接推著輪椅欲闖越道路，黃在闖越的途中，不少車輛都緊急閃避，但黃才穿越到一半，由吳姓男子（28歲）駕駛的貨車就反應不及，直接撞上。

警、消獲報到場，將黃送往中國醫藥大學附設醫院急救，但仍宣告不治，據查，黃在台中沒有家人，警方已聯絡在黃住在彰化家屬，協助檢察官相驗，釐清死因，家屬對於黃為何會出現在案發地點，都表示不知情，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

台中市黃姓老翁今天凌晨坐輪椅，闖越車水馬龍的東區自由路，由吳姓男子駕駛反應不及撞上，黃送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓老翁今天凌晨坐輪椅，闖越車水馬龍的東區自由路，由吳姓男子駕駛反應不及撞上，黃送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓老翁今天凌晨坐輪椅，闖越車水馬龍的東區自由路，由吳姓男子駕駛反應不及撞上，黃送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓老翁今天凌晨坐輪椅，闖越車水馬龍的東區自由路，由吳姓男子駕駛反應不及撞上，黃送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓老翁今天凌晨坐輪椅，闖越車水馬龍的東區自由路，由吳姓男子駕駛反應不及撞上，黃送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓老翁今天凌晨坐輪椅，闖越車水馬龍的東區自由路，由吳姓男子駕駛反應不及撞上，黃送醫不治。圖／讀者提供

老翁 檢察官 東區

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